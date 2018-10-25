بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجانا.. "بحبك هادي" بسينما الهناجر السبت المقبل

أعلنت جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، عن إقامة عرض للفيلم التونسي "بحبك هادي" للمخرج محمد بن عطية، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، السبت المقبل

وذلك بعد مشاركة الفيلم في أكثر من ٢٠ مهرجانا دوليا وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية وعرض بمهرجان القاهرة السينمائي عام ٢٠١٦.

"نحبك هادي" يحكي قصة شاب قليل الكلام ورد الفعل، لا ينتظر من الحياة شيئاً يُذكر، ويترك لأمه المتسلطة شؤون تنظيم زواجه من خديجة. قبل زواجه بيومين، يتعرف هادي في مدينة المهدية على ريم، التي تجذبه حريتها ولامبلاتها، ليجد نفسه مأخوذاً بهذا العشق الناشئ، ويقوم ببطولة الفيلم مجد مستورة، ريم بن مسعود وصباح بوزيد.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد بن عطية، ومن إنتاج درة بوشوشة، نديم شيخ روحه، بالإضافة إلى المنتجين والمخرجين البلجيكيين لوك وجان بيير داردين (Two Days, One Night).