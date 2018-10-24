أبرز وأهم أخبار يوم الأربعاء 24- 10- 2018 بمحافظة الإسماعيلية



استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية يرافقه المهندس وائل عزت رئيس الادارة المركزية للمشروعات وايهاب حنفى المنسق العام لمشروعات الصندوق والدكتور أحمد عبد الغنى استشارى المشروعات خلال زيارتهم للإسماعيلية. محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية

استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية يرافقه المهندس وائل عزت رئيس الادارة المركزية للمشروعات وايهاب حنفى المنسق العام لمشروعات الصندوق والدكتور أحمد عبد الغنى استشارى المشروعات خلال زيارتهم للإسماعيلية.



أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ 1719 مشروعا ضمن استكمال تنفيذ خطة المحافظة للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك " والتى تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها باجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها ما يزيد عن 5و120 مليون جنيها ووفرت 4506 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية. محافظ الإسماعيلية: نفذنا 1719 مشروعًا للشباب

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ 1719 مشروعا ضمن استكمال تنفيذ خطة المحافظة للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك " والتى تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها باجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها ما يزيد عن 5و120 مليون جنيها ووفرت 4506 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية.



أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على جميع المسؤلين بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين بشكل عملى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لإيجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة في الأجهزة التنفيذية.



محافظ الإسماعيلية: بذل أقصى الجهود لحلول القضايا الجماهيرية

أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على جميع المسؤلين بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين بشكل عملى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لإيجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة في الأجهزة التنفيذية.

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة أبرزها:-