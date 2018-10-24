ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب الترجي: الفوز على الأهلي ليس مستحيل ولا يهمني تاريخ المواجهات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:06 م
مدرب الترجي: الفوز على الأهلي ليس مستحيل ولا يهمني تاريخ المواجهات
طباعة
مني شكري
 
 
أبدى معين الشعباني، مدرب نادي الترجي التونسي، سعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا على ثقته في تخطي عقبة الأهلي المصري.

وكان الترجي قد تأهل لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على بريميرو دي أوجوستو في نصف نهائي البطولة.

وقال معين الشعباني، في تصريحات صحفية: "بالتأكيد أشكر رئيس الترجي على ثقته فيّ، وأشكر كل أفراد الجهاز المعاون واللاعبين".

ونفى مدرب الترجي اتهامات مسؤولي بريميرو دي أوجوستو بأن الحكم كان منحازًا لهم، مؤكدًا أن حكم المباراة حرم أبناء رادس من ركلة جزاء ثانية في الشوط الأول ولم يعطي كارت أحمر لحارس بريميرو.

وأكد الشعباني أن الحصول على لقب دوري الأبطال ليس مستحيلًا وفي الإمكان وأن تاريخ المواجهات التي تميل للفريق القاهرة لا تعنيه.

وأوضح مدرب الترجي أن الفريق في الفترة المقبلة سيركز على مباراة حمام الأنف في الدوري ومن ثم سيتجه للتركز على مواجهة الأهلي والتي من المقرر أن تكون في القاهرة يوم 2 نوفمبر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
1
x
18:55
1
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
2
x
21:00
0
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
2
x
21:00
0
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
4
x
21:00
0
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
2
x
21:00
2
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
1
x
21:00
3
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
0
x
21:00
0
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
21:00
1
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 11:10:01 PM