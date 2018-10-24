مدرب الترجي: الفوز على الأهلي ليس مستحيل ولا يهمني تاريخ المواجهات

أبدى معين الشعباني، مدرب نادي الترجي التونسي، سعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا على ثقته في تخطي عقبة الأهلي المصري.





وكان الترجي قد تأهل لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على بريميرو دي أوجوستو في نصف نهائي البطولة.





وقال معين الشعباني، في تصريحات صحفية: "بالتأكيد أشكر رئيس الترجي على ثقته فيّ، وأشكر كل أفراد الجهاز المعاون واللاعبين".





ونفى مدرب الترجي اتهامات مسؤولي بريميرو دي أوجوستو بأن الحكم كان منحازًا لهم، مؤكدًا أن حكم المباراة حرم أبناء رادس من ركلة جزاء ثانية في الشوط الأول ولم يعطي كارت أحمر لحارس بريميرو.





وأكد الشعباني أن الحصول على لقب دوري الأبطال ليس مستحيلًا وفي الإمكان وأن تاريخ المواجهات التي تميل للفريق القاهرة لا تعنيه.





وأوضح مدرب الترجي أن الفريق في الفترة المقبلة سيركز على مباراة حمام الأنف في الدوري ومن ثم سيتجه للتركز على مواجهة الأهلي والتي من المقرر أن تكون في القاهرة يوم 2 نوفمبر.



