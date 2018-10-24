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افتتاح مطار اسطنبول الجديد في الذكرى السنوية لتأسيس تركيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:00 م
افتتاح مطار اسطنبول الجديد في الذكرى السنوية لتأسيس تركيا
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وكالات
 

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 29 أكتوبر في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية المرحلة الأولى من مطار اسطنبول الجديد.

وسيضم المطار بعد افتتاحه العديد من الميزات وهي الأولى من نوعها في مجال الطيران والمطارات، سواء من حيث الحجم، والبنية التحتية، وأنظمة الأمن والسلامة وصولا إلى الجوانب المعمارية التي تجمع بين العراقة والحداثة.

وحسب المعلومات التي نشرتها وكالة "الأناضول"، تم تشييد المطار بطراز معماري يضم المخزون الثقافي لمدينة اسطنبول، على مساحة 76.5 مليون متر مربع.


وأضافت الوكالة، أن طاقته الاستيعابية للخدمة عند الانتهاء من كافة مراحله ستبلغ 200 مليون مسافر سنويا، مشيرة إلى أنه حصد العديد من الجوائز الدولية قبل افتتاحه.


هذا وسيتم افتتاح المطار بشكل تدريجي على 4 مراحل، الأولى نهاية شهر أكتوبر، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من بناء كامل مراحله في عام 2023، علما أنه وعند الانتهاء من بناء كافة مراحله، سيتضمن 6 مدرجات مستقلة، وقدرة استيعابية تتسع لـ500 طائرة في آن واحد، ومرآب مفتوح وآخر مغلق للسيارات بسعة تبلغ 70 ألف سيارة.

وفي اليوم الأول من افتتاح المرحلة الأولى من المطار الذي سيحضر مراسمه شخصيات بارزة تركية وعالمية، من المتوقع أن يشهد إقلاع 5 رحلات وهبوط مثلها، كما أعلنت الخطوط الجوية التركية أن وجهة الرحلات الداخلية ستكون إلى ولايات أنقرة وإزمير وأنطاليا، فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو أذربيجان وقبرص التركية.


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