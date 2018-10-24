تعرف علي ترتيب مجموعة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

نجح نادي ليفربول في تحقيق انتصارا كبيرا، ضد منافسه نادي النجم الأحمر الصربي، بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.









حيث سجل فيرمينيو الهدف الاول للريدز، قبل أن يعزز محمد صلاح النتيجة بثنائية مميزة، وأضاف ساديو ماني الهدف الرابع للنادي الإنجليزي.









وجاء ترتيب المجموعة كالتالي :-





1- ليفربول 6 نقاط.





2- نابولي 5 نقاط.





3- باريس سان جيرمان 4 نقاط.





4- النجم الأحمر نقطة واحدة.



