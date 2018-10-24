الرجاء المغربي يتخطي إنييمبا ويضرب موعد ناريا مع فيتا كلوب بنهائي الكونفدرالية

حسم فريق الرجاء المغربي تأهله رسميًا إلي المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعدما تغلب على فريق إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

تقدم زكريا حدراف للفريق المغربي في الدقيقة 45، وأضاف مدافع انيمبا الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 88 بالخطأ في مرماه، بينما سجل عبد الرحمن بشير هدف الفريق النيجيري في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الرجاء المغربي بهدف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية متفوقًا في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1.





وسيواجه فريق الرجاء المغربي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في نهائي الكونفيدرالية، بعدما تخطي الأخير عقبة المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.



