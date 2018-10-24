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"البترول" تدرس استبدال بنزين 80 بأخر 87 اوكتين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:03 م
البترول تدرس استبدال بنزين 80 بأخر 87 اوكتين
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الفجر الاقتصادى
 
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بصدد تطوير وتحسين مواصفات أنواع الوقود لتلبية متطلبات التكنولوجيا الحديثة لمحركات السيارات الحديثة، مشيرا إلى انه يجرى حاليا دراسة طرح بنزين بمواصفات أعلى ودرجة جودة أعلى  تحت مسمى بنزين 87  اوكتين .

وأضاف الملا، أن الطرح مازال قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للبترول، قائلا" حتى الآن لم يتحدد موعد طرح البنزين الجديد أو سعره".

وتابع الملا إن استحداث بنزين 87 يأتى لتحسين كفاءة استخدام هذا النوع من الوقود، وخاصة أن بنزين 80  بنزين يتسبب فى انبعاثات كبرى من ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنه يجعل المحركات تعمل بكفاءة ضعيفة، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى تكرار تعطل المحركات، وانخفاض أعمارها.

وأشار إلى أن طرح النوع الجديد من بنزين 87  يأتى بناء على توصيات من دراسات مستمرة ينفذها مسئولى وخبراء الهيئة العامة للبترول لزيادة جودة المنتجات البترولية فى السوق المصرى لتحسين كفاءة المحركات والحفاظ عليها .
المزيد عن: رفع الدعم عن الطاقة بنزين 87 بنزين 80 الاقتصاد المصرى اسعار البنزين اخبار الاقتصاد
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