أبرز وأهم الأخبار اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة سوهاج
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:02 مأبورية حسين
شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:-
مستقبل وطن" يوزع 1000 شنطة دراسية على طلاب المدارس بحضور محافظ سوهاج
وزع قطاع وسط الصعيد بحزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج، 1000 شنطة مدرسية تتضمن كل المستلزمات المكتبية للطلبة الأكثر احتياجًا بمدرسة سيدي علي بجزيرة شندويل.
محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جزيرة شندويل ويوجه بسرعة توفير لبن الاطفال المدعم لطفلين حديثى الولادة
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج مسئولى مستشفى جزيرة شندويل التكاملى بتوفير عبوات لبن الاطفال المدعم لطفلين حديثى الولادة داخل المستشفى، وكلف اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، ومحمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالتواجد داخل المستشفى ومرافقة امهات الاطفال لحين التأكد من صرف كميات اللبن المطلوبة لاطفالهم، وذلك فى استجابة من المحافظ لمطالب امهات الأطفال.
محافظ سوهاج يؤكد على أهمية انشاء وحدة تخطيط استراتيجى للمساهمة فى اختيار مشروعات البنك الدولي
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج على اهمية انشاء وحدة تخطيط استراتيجى متخصصة بالمحافظة للمساهمة فى اختيار المشروعات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، والممول جزئيا من قرض البنك الدولى، والتعاون مع وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، والعمل بشكل علمى وتخطيطى دقيق يساهم فى تحقيق اقصى استنفادة من البرنامج، مشيرا الى اهمية تلك الوحدة فى تدريب الكوادر الموجودة بوحدة التنفيذ المحلية، ونقل الخبرات اللازمة اليهم، وخلق كوادر قادرة على العمل ووضع الخطط وتطويرها من خلال دورات تدريبية لتأهيل مديري التخطيط بالديوان العام والوحدات المحلية، والعمل على تحقيق تنمية حقيقية لاهالى محافظة سوهاج، وربط مشروعات البرنامج مع رؤية مصر 2030 التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
تكريم عمال الصرف الصحي بسوهاج لسرعة حل شكاوى المواطنين
كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عمال وفنيين ورؤساء أفرع صرف صحى اخميم وجرجا وطهطا لتميزهم فى العمل وحل شكاوى المواطنين.
اجتماع تنسيقي للإعداد الشامل حول مباردة "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي
عقد اليوم الأربعاءالاجتماع التنسيقي الثاني بمركز التدريب الإقليمي بمحافظة سوهاج للاعداد والتجهيز للمسح الشامل لفيروس سي، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي " 100 مليون صحة "، وذلك في إطار توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج بشأن وضع الأليات المناسبة لتنفيذ المبادرة وتذليل المعوقات للوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق اهداف المبادرة، حيث ان محافظة سوهاج ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة والتي تبدأ في الأول من شهر ديسمبر القادم وحتي نهاية شهر فبراير 2019.
رصف شارع أحمد عرابي بسوهاج بتكلفة مليون جنيهًا
قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق لرصف شارع أحمد عرابي بنجع ابو شجرة بطول نصف كيلو متر، وبتكلفة مليون جنية ضمن خطة الحي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج بشأن متابعة الوحدات المحلية لخطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف والقري لتيسير الحركة المرورية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.
وصول فوج سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس
استقبل المرسي السياحي بمدينة البلينا اليوم فوجا سياحيا مكون من 37 سائح ألماني لزيارة المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج بضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، والجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال السائحين، والعمل علي جذب مختلف الافواج السياحية ووضع سوهاج علي الخريطة السياحية العالمية.
مستقبل وطن" يوزع 1000 شنطة دراسية على طلاب المدارس بحضور محافظ سوهاج
وزع قطاع وسط الصعيد بحزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج، 1000 شنطة مدرسية تتضمن كل المستلزمات المكتبية للطلبة الأكثر احتياجًا بمدرسة سيدي علي بجزيرة شندويل.
محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جزيرة شندويل ويوجه بسرعة توفير لبن الاطفال المدعم لطفلين حديثى الولادة
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج مسئولى مستشفى جزيرة شندويل التكاملى بتوفير عبوات لبن الاطفال المدعم لطفلين حديثى الولادة داخل المستشفى، وكلف اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، ومحمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالتواجد داخل المستشفى ومرافقة امهات الاطفال لحين التأكد من صرف كميات اللبن المطلوبة لاطفالهم، وذلك فى استجابة من المحافظ لمطالب امهات الأطفال.
محافظ سوهاج يؤكد على أهمية انشاء وحدة تخطيط استراتيجى للمساهمة فى اختيار مشروعات البنك الدولي
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج على اهمية انشاء وحدة تخطيط استراتيجى متخصصة بالمحافظة للمساهمة فى اختيار المشروعات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، والممول جزئيا من قرض البنك الدولى، والتعاون مع وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، والعمل بشكل علمى وتخطيطى دقيق يساهم فى تحقيق اقصى استنفادة من البرنامج، مشيرا الى اهمية تلك الوحدة فى تدريب الكوادر الموجودة بوحدة التنفيذ المحلية، ونقل الخبرات اللازمة اليهم، وخلق كوادر قادرة على العمل ووضع الخطط وتطويرها من خلال دورات تدريبية لتأهيل مديري التخطيط بالديوان العام والوحدات المحلية، والعمل على تحقيق تنمية حقيقية لاهالى محافظة سوهاج، وربط مشروعات البرنامج مع رؤية مصر 2030 التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
تكريم عمال الصرف الصحي بسوهاج لسرعة حل شكاوى المواطنين
كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عمال وفنيين ورؤساء أفرع صرف صحى اخميم وجرجا وطهطا لتميزهم فى العمل وحل شكاوى المواطنين.
اجتماع تنسيقي للإعداد الشامل حول مباردة "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي
عقد اليوم الأربعاءالاجتماع التنسيقي الثاني بمركز التدريب الإقليمي بمحافظة سوهاج للاعداد والتجهيز للمسح الشامل لفيروس سي، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي " 100 مليون صحة "، وذلك في إطار توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج بشأن وضع الأليات المناسبة لتنفيذ المبادرة وتذليل المعوقات للوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق اهداف المبادرة، حيث ان محافظة سوهاج ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة والتي تبدأ في الأول من شهر ديسمبر القادم وحتي نهاية شهر فبراير 2019.
رصف شارع أحمد عرابي بسوهاج بتكلفة مليون جنيهًا
قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق لرصف شارع أحمد عرابي بنجع ابو شجرة بطول نصف كيلو متر، وبتكلفة مليون جنية ضمن خطة الحي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج بشأن متابعة الوحدات المحلية لخطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف والقري لتيسير الحركة المرورية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.
وصول فوج سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس
استقبل المرسي السياحي بمدينة البلينا اليوم فوجا سياحيا مكون من 37 سائح ألماني لزيارة المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج بضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، والجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال السائحين، والعمل علي جذب مختلف الافواج السياحية ووضع سوهاج علي الخريطة السياحية العالمية.