دورتموند يضرب أتلتيكو برباعية نظيفة في دوري الأبطال





نجح فريق بروسيا دورتموند في الفوز على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وسجل فيتسل الهدف الأول في مرمى أتلتيكو خلال الدقيقة (39)، وأضاف رافاييل جيريرو الثاني والثالث خلال الدقائق (73، 89)، بينما أحرز جادو سانشو الرابع في الدقيقة (83).





وبهذه النتيجة؛ يتصدر دورتموند مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ 6 نقاط.



