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باريس سان جيرمان يخطف تعادلا قاتلا من نابولي في دوري الأبطال

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:00 م
باريس سان جيرمان يخطف تعادلا قاتلا من نابولي في دوري الأبطال
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مني شكري
 

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نابولي الإيطالي مع باريس سان جيرمان بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم نابولي بهدف أول عن طريق إينسيني خلال الدقيقة (29)، وأحرز ماريو روي هدفًا في مرماه لباريس سان جيرمان بالدقيقة (61)، ويضيف مارتينز الثاني لنابولي في الدقيقة (77)، وتعادل دي ماريا لباريس في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة؛ يصل نابولي للنقطة 5 في المركز الثاني بمجموعته، بينما باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المزيد عن: نابولي دورى ابطال اوروبا باريس سان جيرمان
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