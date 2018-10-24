محمد صلاح يتخطى زيدان ورونالدو في دوري الأبطال

سجل محمد صلاح هدفين خلال مباراة ليفربول مع النجم الأحمر الصربي في الدقائق (45 و51) على الترتيب، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









وبهذا الهدف؛ يصل محمد صلاح للهدف رقم 15 بدوري أبطال أوروبا وبذلك يتخطى كًل من؛ "أدريانو، البرازيلي رونالدو، دافيد فيا، روبرت بيريز، ميروسلاف كلوزه، زين الدين زيدان".









ويتقدم ليفربول على النجم الأحمر بثلاثية نظيفة حيثُ سجل روبرتو فيرمينو الأول خلال الدقيقة (20)، وأضاف صلاح هدفين في الدقيقتين (45، 51).



