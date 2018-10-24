ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فعاليات اليوم الثاني للدوره الثانية من ملتقي رؤيه لسينما الشباب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:56 م
فعاليات اليوم الثاني للدوره الثانية من ملتقي رؤيه لسينما الشباب
طباعة
الفجر الفني
 
وسط حضور جماهيرى كبير عرض اليوم علي هامش فعاليات الدوره الثانية لملتقي رؤيه لسينما الشباب والذى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما مجموعه من الافلام ما بين التسجيلي والروائى.

حيث عرض كل من فيلم " جزيرة التوت" للمخرج خالد منصور وفيلم " صندوق عرايس" للمخرج متي رشدي وفيلم " اعراض" للمخرجة نوران طارق وفيلم " زي السكر" للمخرجة ندي رزق وفيلم : جومر" للمخرج ابراهيم فرج علي اضافة الي افلام " مارشيدير" للمخرجة نهي عادل و" من ريحة المرحوم" للمخرج محمد تيمور و " اخر من يغادر ريو" للمخرج اسامة عياد و" ابي لم يستطيع ان ينقذ الطائرة الورقية" للمخرج خالد مدحت معيط و " طنين" للمخرج حسام حامد.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه استضاف خلالها الملتقي الناقد السينمائى الكبير " سيد محمود" للحديث حول الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور وصناع الأفلام وأدار الندوه الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".


يذكر أن ملتقي رؤيه تختتم فعالياته مع إعلان الأفلام الفائزه غدآ الخميس الموافق ٢٥ أكتوبر في تمام الخامسه مساء بمركز الهناجر.
فعاليات اليوم الثاني للدوره الثانية من ملتقي رؤيه لسينما الشباب
فعاليات اليوم الثاني للدوره الثانية من ملتقي رؤيه لسينما الشباب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
1
x
18:55
1
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
2
x
21:00
0
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
2
x
21:00
0
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
4
x
21:00
0
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
2
x
21:00
2
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
1
x
21:00
3
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
0
x
21:00
0
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
21:00
1
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 11:10:01 PM