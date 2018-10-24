فعاليات اليوم الثاني للدوره الثانية من ملتقي رؤيه لسينما الشباب

وسط حضور جماهيرى كبير عرض اليوم علي هامش فعاليات الدوره الثانية لملتقي رؤيه لسينما الشباب والذى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما مجموعه من الافلام ما بين التسجيلي والروائى.





حيث عرض كل من فيلم " جزيرة التوت" للمخرج خالد منصور وفيلم " صندوق عرايس" للمخرج متي رشدي وفيلم " اعراض" للمخرجة نوران طارق وفيلم " زي السكر" للمخرجة ندي رزق وفيلم : جومر" للمخرج ابراهيم فرج علي اضافة الي افلام " مارشيدير" للمخرجة نهي عادل و" من ريحة المرحوم" للمخرج محمد تيمور و " اخر من يغادر ريو" للمخرج اسامة عياد و" ابي لم يستطيع ان ينقذ الطائرة الورقية" للمخرج خالد مدحت معيط و " طنين" للمخرج حسام حامد.





وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه استضاف خلالها الملتقي الناقد السينمائى الكبير " سيد محمود" للحديث حول الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور وصناع الأفلام وأدار الندوه الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".







