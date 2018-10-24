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الرياض تسعى لتبادل الخبرات فى "الأمن الإليكترونى" مع موسكو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:57 م
الرياض تسعى لتبادل الخبرات فى الأمن الإليكترونى مع موسكو
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

تطمح المملكة العربية السعودية إلى التعاون مع روسيا فى مجال الأمن السيبراني لتبادل التكنولوجيا والخبرة في هذا المجال، حسبما صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم.

 

وقال المهندس عبد الله بن عامر السواحة، في منتدى مبادرة المستقبل للاستثمار في الرياض "نرى فرصة مثالية للتعاون والاستثمار في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".

 

كما وصف روسيا بأنها لاعب كبير جدا في مجال الأمن السيبراني، وأضاف أن الرياض ستقدر كثيرا تقاسم المعرفة في هذا المجال، وبناء القدرات والإمكانيات ونقل التكنولوجيا".

 

وشدد الوزير على أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر الأسواق تطوراً في مجال التقنيات المبتكرة.

وقال السواحة "في المستقبل، تخطط البلاد لإصلاح أنظمة التعليم والصحة من حيث "المشاركة ، والخبرة، وإنشاء النظم البيئية القائمة على التعاون المنتقى بشكل جيد".

 

كما أشار إلى أن المملكة السعودية لديها بالفعل نماذج لتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية من خلال تكنولوجيات الاتصالات في المدن والبلدات.

 

وقال "لدينا أيضا نماذج عن كيفية مساهمة البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في اختيار المسار الصحيح للإدارة واتخاذ قرارات إدارية جيدة وتطوير الاقتصاد".

 

وفي هذا السياق أضاف الوزير أن هذه المناطق تمثل فرصة استثمارية جيدة للشركات الروسية.

المزيد عن: عالم روسيا السعودية الأمن الإليكترونى اخبار
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