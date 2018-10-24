مصطفى الفقي: على مصر أن تطالب جمعيات حقوق الإنسان حماية المقدسات الدينية في القدس

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن تعدي قوات الاحتلال على الرهبان بدير سلطان التابع للكنيسة المصرية بالقدس، أزمة عابرة وليست جديدة ولن تغير من صورة الموقف، فإسرائيل متخصصة في تسفيه صورة رجال الدين المسلمين والمسيحيين في أعين الأخرين.





وأضاف الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن كثير من قيادات الكنيسة كان لهم مواقف حادة ضد إسرائيل، وأزمة الراهب المصري جزء معتاد من تصرفات إسرائيل.



