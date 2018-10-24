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جنرال أمريكى يحذر من حرب محتملة مع الصين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:49 م
جنرال أمريكى يحذر من حرب محتملة مع الصين
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

حذر القائد السابق لقوات الجيش الأمريكى فى أوروبا، اليوم الأربعاء من وجود احتمالية كبيرة جداً لاندلاع صراع مسلح بين بلاده والصين فى المحيط الهادى.


ووفقاً لوكالة فرانس برس، قال الجنرال المتقاعد "بن هودجز" خلال اجتماع لخبراء الدفاع في منتدى وارسو للأمن في العاصمة البولندية، "أعتقد أنه خلال 15 عاماً، هذا ليس حتمياً، لكن الاحتمال القوي جداً أننا سنكون في حالة حرب مع الصين".


و .شغل هودجز منصب قائد الجيش الأمريكي في أوروبا حتى العام الماضي وهو الآن خبير دراسات استراتيجية في مركز تحليل السياسات الأوروبية في واشنطن.


وقال "الولايات المتحدة لا تملك القدرة على القيام بكل ما عليها أن تفعله في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ للتعامل مع التهديد الصيني"، كما وصف أيضا التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي بأنه "لا يتزعزع".


وتهدف مناورات الناتو في نهاية أكتوبر في النرويج إلى إظهار القوة والوحدة في مواجهة روسيا الصاعدة.

 

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