حتي بدون ميسي.. برشلونة ينفجر في وجه إنتر ميلان ويكبده الخسارة بدوري أبطال أوروبا

حقق برشلونة الإسباني فوزًا غاليًا في غياب ليونيل ميسي، على حساب ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن مننافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر رافينيا ألكانتارا في الدقيقة 32، ثم أضاف جوردي ألبا ثاني أهداف البارسا في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

رفع البرسا رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد إنتر عند 6 نقاط في المركز الثاني.