"اليونيسيف" تسلم مستلزمات مدرسية لتلاميذ مدرسة الخريزة الإبتدائية بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه برونو مايس الممثل التنفيذي لمنظمة اليونيسيف بمصر، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بتوزيع حقائب مدرسية تحتوى على المستلزمات المدرسية لتلاميذ مدرسة وادي خريزة الإبتدائية التابعه لإدارة شرم الشيخ التعليمية، في إطار الدعم التي تقدمه منظمة اليونيسيف لمدارس شمال وجنوب سيناء، و ذلك ضمن الخطة التي تقوم بها المنظمة والتي تشتمل على تدريب المعلمين بجنوب سيناء، ودعم 80 مدرسة من مدارس الوديان بجنوب سيناء بالخامات والاحتياجات والوسائل تكنولوجية والتى تساعد على تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.





جاء ذلك خلال احتفالية بدأت بالسلام الوطني والقرآن الكريم والأغاني الوطنية لكورال المدرسة والمدارس التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.





كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عقل وكيل الوزارة بجنوب سيناء بالقاء كلمته فى الاحتفالية، وقد نقل "عقل" تحيات وزير التعليم لجميع الحضور، وأنه كان حريصا على التواجد بينهم لولا الالتزام المسبق.





وقدم الشكر والتقدير باسم الوزير للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على دعمه الدائم للتعليم وخاصة في إتاحة مدارس جديدة داخل الوديان الجبلية بالتعاون مع القوات المسلحة والمشاركة المجتمعية من رجال الأعمال والعمل على أفكار جديدة من خارج الصندوق واهتمامه البالغ بتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم فى المحافظة مما جعلها محافظة متميزة وهذا ما لمسه الوزير بنفسه خلال زيارته لاحدى مدارس شرم الشيخ على هامش حضوره ملتقى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج بشرم الشيخ.





كما قدم الشكر لممثل اليونيسيف برونو مايس، على تعاونه مع وزارة التربية التعليم ومبادرته في محافظتي شمال وجنوب سيناء والتى أطلق عليها (العودة للمدارس) وتعاون المنظمة في تدريب المدرسين فى برنامج المعلمون أولا ودعم 80 مدرسة طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم وتقديم الدعم للمدارس الأكثر احتياجا فى المناطق النائية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف تعاون مثمر وبناء ومستمر لخدمة المنظومة التعليمية.





ومن جانبه قدم ممثل اليونسيف الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لتعاونه الدائم مع المنظمة وقدم الشكر للمحافظ معربا عن سعادته الغامرة بما رأه من استقبال حافل من التلاميذ عن طريق العرض الفني الذي قدموه، مضيفا عن امتنانه وشكره لمحافظ جنوب سيناء لدعمه للتعليم ولارتقائه بالمستوي داخل الوديان البدوية، مضيفا أنه يتمنى التواجد الدائم بجنوب سيناء، مؤكدًا أن المنظمة مستمرة فى تقديم كل الدعم المتاح للتربية والتعليم.





وفي كلمة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قدم الشكر لوزير التربية والتعليم على الجهد المبذول، واصفا اياه بأنه صاحب خطوة جريئة فى تطوير التعليم وأن جميع قيادات الدولة تساند الدكتور طارق شوقى لتطوير التعليم وتطبيق المنظومة الجديدة وأنه يؤمن جدا أن التعليم قضية أمن قومى فبالتعليم يتم بناء الأمم، ولن تتقدم الأوطان الا بالعلم، ووعد بتوفير كل الدعم للمدارس بالوديان والمناطق النائية مثلها مثل مثيلاتها بالمدن داخل المحافظة، مشددا على الاهتمام بتعليم الفتيات مثلهن مثل الذكور تماما .





وأصدر المحافظ تعليماته فى الحال بأن تكون جميع مدارس الوديان مراحل تعليمية متكاملة فى المستقبل القريب بعد ان استمع لاحدى طالبات المدرسة بأنها لاتستطيع استكمال التعليم للمرحلة الثانوية بسسبب عادات وتقاليد مجتمع البادية، واستمع الحضور لغناء منفرد من الطالبة اروي صالح بالصف السادس الأبتدائي واخيها محمد بالصف الثالث الإبتدائي وكورال الادارة، حيث اشاد بادائهما اللواء خالد فودة وأصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة دعم تلك المواهب والوقوف بجانبهم وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكد أن الأنشطة أساس مهم فى بناء الشخصية وأنه سيظل متابعا لجميع المدارس فى القرى والوديان والمناطق النائية.



