جاتوزو ينفي شائعات رحيله عن ميلان





نفى جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، تقارير إعلامية تحدثت عن أن وظيفته باتت على المحك، وقال إنها مجرد شائعات.ونشرت صحيفتا جازيتا ديلو سبورت ومنافستها كورييري ديلو سبورت، اليوم الأربعاء، تقارير تحدثت عن نفاذ صبر ميلان إزاء جاتوزو، وأن روبروتو دونادوني مدرب منتخب إيطاليا السابق، من بين الأسماء المحتملة لخلافته.لكن جاتوزو، الذي يتعرض لضغوط بعد الهزيمة 1 - صفر، الأحد الماضي، أمام انتر ميلان، في قمة ميلان، نفى وجود شكوك إزاء مستقبله مع الفريق، قائلا إنه يتحدث يوميا مع ثنائي الإدارة ليوناردو أراوجو وباولو مالديني.وأضاف للصحفيين يوميا أتناقش مع ليوناردو ومالديني، وأحيانا لا نتفق على أمور كما يحدث داخل أي أسرة، لكن يبقى دائما الاحترام عندما ننظر إلى بعضنا البعض، ما عدا هذا فهو مجرد شائعات.وتابع تعاملت مع ضغوط مماثلة في الأندية الأخرى التي عملت بها، خسرت 6 مباريات فقط في الدوري منذ قدومي إلى هنا، ولكن الأمر يبدو وكأني خسرت جميع المباريات.وقال مدرب ميلان، الذي سيستضيف ريال بيتيس في الدوري الأوروبي غدا الخميس، إنه مستاء من الحديث عن أن فريقه لعب من أجل التعادل في مباراة الأحد، التي فاز بها إنتر في الوقت المحتسب بدل الضائع.وأوضح أشعر بإهانة عندما يقول الناس أننا لعبنا من أجل التعادل، ميلان فريق لم تظهر قدراته بشكل كامل، عندما تلعب من أجل التعادل ستطبق طريقة 4-5-1 وتعتمد على التكتل الدفاعي ،هل رأى أحد دفاع ميلان يتكون من 5 لاعبين.وأضاف أرى أن ميلان لا يستطيع أن يعبر عن نفسه جيدا، لكنني أجد شخصية للفريق لم أرها منذ فترة طويلة.