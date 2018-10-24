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زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:40 م
زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
زكريا فحام
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الفجر الفني
 
لبى سفير الإعلام العربي الزميل زكريا فحام، دعوة الإعلامية نانسي السيد وإدارة الجامعة اللبنانية الدولية لإلقاء محاضرة للطلاب اليوم الأربعاء في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا.

حظي "زكريا فحام" باستقبال وترحيب شديد من قبل الطلاب الذين عبروا عن محبتهم له بكلمات افتتاحية بدأت بها المحاضرة.

أستهل "فحام" كلمته برسالة شكر للإعلامية الزميلة نانسي السيد وإدارة الجامعة وذلك لإتاحة الفرصة له للقاء الطلاب بالجامعة، كما اختص "فحام" زميله الإعلامي "محمد شعيب" بالشكر والذي رافقه وحضر معه إلى الجامعة والذي دائمًا ما يثق به ويستمد منه الدعم المعنوي.

تحدث "فحام" في أمور كثيرة تتعلق بالطاقة الإيجابية وأولها تعزيز الثقة بالنفس، وفتح المجال للمناقشة مع الطلاب والذين تفاعلوا بشكل كبير معه وأخذوا يتبادلون الإجابات على أسئلته.

كما تحدث "فحام" عن كيفية التواصل مع الجمهور وسط تعطش شديد من الطلاب لكي ينهلون من بحر معرفته.

زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
زكريا فحام يحاضر في الجامعة اللبنانية الدولية (فيديو وصور)
طباعة
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