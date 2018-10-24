عاجل- السعودية| ولي العهد يلفت أنظار العالم لجبال "طويق" بعد وصف "همة السعوديين" بها

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"همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا سوي بالأرض"، هكذا وصف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السعوديين خلال جلسة لمؤتمر مبادرة الاستثمار، جمعته بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري.

ويعتبر ضرب ولي العهد المثل بطويق، نظرًا لما يعرف به الجبل كمثال للرفض، فحينما يطلب أمر فيه ويتم الرد عليه بقوله "طويق" كجواب للرفض وعدم الموافقة، كما أنه يعد اعتزازًا من سمو ولي العهد بمعالم المملكة الجغرافية، والاعتزاز بمكونات الطبيعة التي تحتضنها المملكة.

و"الطويق" جبل لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، تكوّن من الصخر الجيري الصلب، مشكلاً هلالاً جبلياً يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر، وسمي طويق لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

وتطل جبال طويق على مجموعة وديان، وتشهد رحلات جماعية لمواطنين وأجانب، للتخييم والتمتع بتكويناتها الطبيعية، والتشكيلات الصخرية الغريبة، بينها وادي البطين، التي قال فيها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم :

فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا

وطويق تظهر بشكل جلي للقادم من الغرب نحو الرياض بجبل عال وسط تشكيلات صخرية.

ولم يغفل ولي العهد هذا الجبل من الاستثمار، حيث تم وضع حجر أساس أحد أكبر مشاريع الترفيه في القدية جزء من طويق الغربي للرياض، حيث انطلقت أعمال مشاريع كبيرة وضع حجر أساسها الملك بالقرب من طلعة القدية الشهيرة ذات التضاريس الصعبة.

وتمتاز جغرافية جبال طويق بتشكيلها الصخري وحوافها الحادة الخطرة، وتقع بالقرب من قرية العيينة الواقعة على وادي حنيفة، وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 35 كيلومترًا.

ووفق تصريحات متخصصين في الجيولوجيا، فإن جبل طويق عبارة عن سلسلة من الجبال، تقطعها أودية، وتغطي أجزاء منها كثبان رملية، ولها واجهة مقابلة للغرب هي ما يعرف باسم “نهاية العالم” أو “المطل”، وتمتد بشكل منحنٍ وسط الجزيرة العربية، وتعد بمثابة عمودها الفقري.

المصدر:- صحيفة عاجل