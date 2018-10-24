أيهما أفضل.. مقارنة بالأرقام بين "أهلي كارتيرون" و"كتيبة البدري" في دوري الأبطال؟









نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، ليتأهل المارد الأحمر للنهائي للمرة الـ 12 في تاريخه.





ويضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال، حيثُ سيكون الذهاب يوم الجمعة والموافق 2 نوفمبر بينما الإياب يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018.





يعد تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية أمر كان شبه مستحيل بعد التعثر في أول جولتين من دور المجموعات تحت قيادة المدرب السابق حسام البدري، إلا أن إدارة الأحمر قد حسمت أمرها وقررت تعيين باتريس كارتيرون مدربًا للفريق لإنقاذ الوضع.





تمكن باتريس كارتيرون، الذي سبق له التأهل لنهائي الشامبيونزليج الأفريقي مع مازيمبي الكونغولي عام 2015، من إحياء آمال التأهل بعد أن بث روح الفانلة الحمراء من جديد في اللاعبين وعاد بقوة ليفوز بجميع المباريات من الجولة الثالثة لدور المجموعات حتى ذهاب دور نصف النهائي، وعلى الرغم من الخسارة أمس الثلاثاء من الوفاق لكنه صعد للنهائي.





وعلى الرغم من إنجاز كارتيرون؛ يرى البعض أن الفريق فنيًا أقل بكثير وقد يتعرض للهزيمة في نهائي دوري الأبطال بسبب بعض الأخطاء الدفاعية حيثُ تلقى الفريق عدد أهداف أكبر من التي تلقاها وقت حسام البدري مع الأهلي الموسم الماضي.





ويمر النادي الأهلي حاليًا بفترة سيئة بسبب الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين من بينهم سعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية لذلك فاز الأهلي بصعوبة في كأس مصر على الترسانة كما خسر الفريق من الاتحاد برباعية في الدوري.





وفيما يلي نستعرض لكم مقارنة بسيطة بين "أهلي البدري" في 2017 و"أهلي كارتيرون" في 2018:









- أهلي البدري:

خاض الأهلي البطولة بشكل جيد وتلقى عدد أقل من الأهداف وذلك لأن البدري يلعب بطريقة دفاعية، وكان قد تخطى دور المجموعات بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف الوداد وخلالها تلقى الأهلي 3 أهداف فقط.





وصعد الفريق لنصف النهائي بعد أن تخطى عقبة الترجي في ربع النهائي بمجموع المبارتين 4-3، وصعد للنهائي بعد أن فاز على النجم الساحلي بمجموع اللقاءاين 7-4، لكنه خسر من الوداد المغربي في النهائي بنتيجة 2-1.









- أهلي كارتيرون:

صعد الأحمر للربع النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة وفي مرحلة المجموعات اهتزت شباك الفريق بـ 5 أهداف، بينما من دور ربع نهائي البطولة حتى نصف النهائي سجل الأهلي 7 أهداف واستقبل مرماه هدفين فقط.





وفاز الأهلي على هورويا الغيني بمجموع المباراتين 4-0، وتخطى الوفاق بمجموع اللقاءاين 3-2، وذلك على الرغم من معاناة الفريق بسبب الإصابات واخفاض مستوى بعض اللاعبين.





وسيكون كارتيرون أمام اختبار صعب بسبب غياب علي معلول لفترة طويلة، وعدم استقرار مستوى أحمد حمودي ووليد أزارو الذين يضيعون العديد من الفرص خلال المباراة وظهر ذلك أمام وفاق سطيف، بجانب محمد الشناوي الذي يفتقد للتركيز في الفترة الماضية.



