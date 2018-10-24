طيارون روس يكشفون عن موقفهم من التصفيق أثناء الهبوط

وأبدى كونستانتين، وهو طيار يعمل في إحدى شركات الطيران الروسية، حيرته قيام الركاب بالتصفيق قبل أن تتوقف الطائرة تماما.

وقال الطيار: "تخيل موقفا، أنت مشغول ببعض الأمور الهامة جدا، ويأتي شخص ويحاول أن يشتت. كيف ستتصرف؟ عندما نقوم بعملية الهبوط نصب كامل تركيزنا على العملية، لأن هفوة صغيرة قد تحدث كارثة… لهذا السبب نحن لا نسمع التصفيق، برأي من الأفضل التصفيق عندما تتوقف الطائرة نهائيا."

ومن جانبه قال الطيار سيرجي الذي تجاوزت خبرته في الطيران 30 عاما، ردا على سؤال كيف ينظر لمسألة التصفيق:"أشعر بالسعادة عندما تأتي إلينا المضيفات ليخبرننا بأن الركاب صفقوا لنا، ولكن بنفس الوقت أتعجب عندما يقوم الركاب بهذا الفعل أثناء سير الطائرة على المدرج، مشددا على أن ملامسة الأرض لا تعني أن عملية الهبوط تمت بنجاح.

وأشار الطيار إلى حادثة حصلت معه عندما قام الركاب بالتصفيق، بعدما هبطت الطائرة في مطار سوتشي، ألا أن نيران اشتعلت داخل الطائرة، وأصيب 18 شخصا.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه من 5 آلاف شخص، أن 53 % من الأشخاص يصفقون، فبالنسبة لهم هي طريقة لشكر الطيار، و15٪ يصفقون عندما يكون يكونون في مزاج جيد، و22٪ عارضوا هذا التقليد.



