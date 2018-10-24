14 مليون مشاهدة لألبوم شيرين الجديد "نساي" عبر يوتيوب
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:29 مالفجر الفني
طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل باقي أغاني ألبومها الجديد "نساي" وهي الأغنية التي حققت 13 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز وتوزيع حسن الشافعي.
ورصد "الفجر الفني" عدد مشاهدات ألبوم شيرين عبر "يوتيوب" إذ تخطى ألبومها 14 مليون و400 ألف مشاهدة، منذ طرح أغنيتها "نساي" قبل أسبوعين".
ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".
يذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب، واللذين اجتماعا من قبل فى كليب "كل ما أغنى".
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