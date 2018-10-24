هدف روبرتو فيرمينو ، يلتقي فريقي ليفربول والنجم الأحمر ضمن الجولة الثالثة من دوري ابطال أوروبا 2019، يطمح نادي ليفربول في تحقيق نتيجة كبيرة والفوز علي حساب النادي الصربي، النجم الأحمر، فهل ينجح بتحقيق ذلك خصوصا أن المواجهة ستكون علي ملعبه وبين جماهيره، ويأمل المصري محمد صلاح في مواصلة الإستفاقة بعد أن نجح في تقديم لقاء جيد في اللقاء الماضي وقاد فريقه للفوز، علي حساب نادي هدرسفيلد بهدف دون رد، فهل ينجح بالتسجيل اليوم في لقاء هام في دوري الأبطال.

الشوط الاول بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

يتواجد نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث في المجموعة التي يتواجد بها بعد الفوز الأول علي حساب نادي باريس سان جيرمان، في لقاء ومهمة صعبة نجح بها، ولكن في اللقاء الثاني تعرض إلي الخسارة ضد نادي نابولي في ملعب الأخير، في آخر دقيقة نجح فيها الفريق الإيطالي بالفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة.

يحتل نادي النجم الأحمر منافس نادي ليفربول اليوم، المركز الأخير، وذلك بعد جمعه نقطة واحدة فقط من مبارتين بعد التعادل الأول ضد نادي نابولي الإيطالي في نتيجة كانت جيدة له، ولكن في اللقاء الثاني فشل ضد نادي باريس سان جيرمان، والذي تفوق عليه بنتيجة كبيرة.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول والنجم الأحمر في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 24 / أكتوبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.