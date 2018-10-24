يلا شووت مباراة ليفربول مباشر yalla shoot ليفربول بث مباشر لعبة ليفربول ضد النجم الاحمر يوتيوب بدون تقطيع

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بطاقة مباراة ليفربول وسيرفينا زفيزدا اليوم

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موعد مباراة ليفربول وسيرفينا زفيزدا اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – bein sports HD 4

معلق المباراة : خليل البلوشي

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ليفربول أمام سيرفينا زفيزدا :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

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