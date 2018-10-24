تونس تشتري 150 ألف طن من القمح فى مناقصة

قال تجار أوروبيون إن تونس اشترت نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من القمح الصلد و100 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الأربعاء.





يمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية.





وفيما يتعلق بالقمح اللين، ذكر التجار أن شركة دريفوس باعت 25 ألف طن بسعر 252.85 دولار للطن، وباعت ليكورير 25 ألف طن بسعر 253 دولارا للطن، كما باعت دريفوس شحنة أخرى حجمها 25 ألف طن بسعر 254.45 دولار للطن في حين باعت كوفكو 25 ألف طن بسعر 255.57 دولار للطن، وجميع الأسعار شاملة تكلفة الشحن.





وجاءت مشتريات القمح اللين أقل من تلك التي طلبتها المناقصة والبالغ حجمها 125 ألف طن.





وبخصوص القمح الصلد، قال تجار إن ميديتراني باعت 25 ألف طن بسعر 273.69 دولار للطن وباعت كاسيلو 25 ألف طن بسعر 275.68 دولار للطن، وجميع الأسعار شاملة تكلفة الشحن.





وكشف التجار عن مجموعة من الأسعار المختلفة للشعير، الذي جرى شراؤه بالكامل من جلينكور في أربع دفعات حجم كل منها 25 ألف طن، لكنهم قالوا لاحقا إن جميع الشحنات اشتريت بسعر 264.38 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.





وأشار التجار إلى أن المناقصة طلبت شحن القمح اللين في الفترة من 15 نوفمبر 2018 إلى الخامس من يناير 2019، بحسب المنشأ.





أما القمح الصلد فطلبت المناقصة شحنه في الفترة بين 15 يناير و15 فبراير وفقا للمنشأ، بينما طلبت شحن الشعير في الفترة بين 15 نوفمبر 2018 والخامس من يناير 2019، على حسب المنشأ.