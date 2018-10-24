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"العبق التشيكي" فى حفل السيمفوني بالأوبرا السبت المقبل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:27 م
العبق التشيكي فى حفل السيمفوني بالأوبرا السبت المقبل
العبق التشيكي
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أحمد رمضان متولي
 

بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة، يواصل أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاته خلال موسمه الستين فيقام فى الثامنة مساء السبت ٢٧ أكتوبر حفلا بالمسرح الكبير لدار الأوبرا بعنوان "العبق التشيكى" بمشاركة صوليست التشيللو المصري الشاب أيمن الحنبولى، وقيادة المايسترو التشيكية ميريام نمكوفا.

 

يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات التشيكية والعالمية منها قصيد سيمفونى "نهر الفلتافا" لبيدر يتشسميتانا ، كونشرتو للتشيللو والأوركسترا والسيمفونية السادسة لانطونين دفورجاك.

 

يذكر أن  اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي  فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر وأيضا يشجع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والصوليست والقادة.

 

شارك الاوركسترا في عددا من المهرجانات الناجحة منها : "مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن ، مهرجان موسيقي القرن العشرين"، بالإضافة الي ورش العمل الدولية لقيادة الاوركستراوتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالكثير من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم .

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