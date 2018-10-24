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kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 | يلا شوت

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:24 م
kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 | يلا شوت
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kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 | يلا شوت

وشهدت المباراة إصابة نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر الكرة العالمية، وسيغيب عن اللقاء بعدما تأكد غيابة عن ستة مباريات متتالية للفريق منهم مباراة الفريق في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والكلاسيكو المرتقب يوم الأحد المقبل.


kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 | يلا شوت

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة أمام الإنتر الذي يعيش حالة فنية جيدة، وعلى الرغم من معاناة الفريق الكاتالوني محليا مؤخرا الا أنه استطاع الفوز على اشبيلية متصدر الدوري الإسباني في المباراة الأخيرة.


kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 | يلا شوت

في مواجهة مثيرة بملعب كامب نو ينتظرها عشاق الكرة العالمية في مصر والوطن العربي، يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره انتر ميلان الإيطالي في قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 24-10-2018.


kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 | يلا شوت

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