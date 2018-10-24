بث حي livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | رابط يلا شوت شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر الآن

نقدم لكم تغطية خاصة لمباراة ليفربول الإنجليزي، وسرفينا زافيزدا "ريد ستار" الصربي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي تقام مساء اليوم الأربعاء على استاد آنفيلد.





التشكيل:





ويلعب محمد صلاح أساسيا في المباراة، وكذلك عاد ساديو مانى للمشاركة حيث جاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: بيكر أليسون - خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون - خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، شاكيري - الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، فيرمينيو.





موقف المجموعة:

بث حي livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | رابط يلا شوت شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر الآن

ويحتل نابولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه ليفربول، وباريس سان جيرمان بـ4 نقاط، ثم في ذيل المجموعة ريد ستار بنقطة وحيدة.





تفاصيل مباراة ليفربول وريد ستار:





في الدقيقة 11 جاءت أول كرة خطيرة لليفربول، بعدما تسلم صلاح الكرة، ولكن أنقذها الحارس.





وتقدم فيرمينو لليفربول في الدقيقة 20 بعدما تسلم الكرة العرضية من روبرتسون، ليضعها في المرمى معلنا تقدم الريدز.