مجموعة "كيا هيونداي" تكشف عن محركين جديدين

اقامت مجموعة كيا هيونداي معرض محركات دولي جديد في كوريا والتي كشفت فيه عن محركين جديدين سيضافان في سياراتهم إبتداءً من منتصف العام المقبل.





المحرك الأول التي كشفت المجموعة عنه هو محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر T-GDi بقدرة حصانية تصل الى 180 حصان و 265 نيوتن-متر من عزم الدوران. ويتميز هذا المحرك بحصوله على خاصية إستمرار تغير الصمامات (CVVD) بالإضافة الى نظام إعادة تدوير غاز العادم منخفض الضغط (EGR) من أجل تقديم اقتصاد الوقود وانبعاثات قليلة.



