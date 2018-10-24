محامٍ: 9 شوارع في 7 محافظات تحمل أسماء قيادات الإخوان
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:23 مكساب أحمد
قال أيمن محمود، المحامي، إن هناك 9 شوارع في 7 محافظات تحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، وبعض قيادات الجماعة، منهم شوارع في قلب القاهرة، وهذا واضح على في الخرائط الإليكترونية.
وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن رئيس مدينة قويسنا بالمنوفية أنكر وجود شارع لديه يحمل اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وبعد إثبات وجود هذا الشارع على الخرائط الإلكترونية تحجج بأن هذا الاسم مشابه لحسن البنا.
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