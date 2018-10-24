ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محامٍ: 9 شوارع في 7 محافظات تحمل أسماء قيادات الإخوان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:23 م
محامٍ: 9 شوارع في 7 محافظات تحمل أسماء قيادات الإخوان
أرشيفية
طباعة
كساب أحمد
 
قال أيمن محمود، المحامي، إن هناك 9 شوارع في 7 محافظات تحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، وبعض قيادات الجماعة، منهم شوارع في قلب القاهرة، وهذا واضح على في الخرائط الإليكترونية. 

وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن رئيس مدينة قويسنا بالمنوفية أنكر وجود شارع لديه يحمل اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وبعد إثبات وجود هذا الشارع على الخرائط الإلكترونية تحجج بأن هذا الاسم مشابه لحسن البنا. 
المزيد عن: تنظيم كتائب الإخوان التوك شو الإخوان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
1
x
18:55
1
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
1
x
21:00
0
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
0
x
21:00
1
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
0
x
21:00
1
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
0
x
21:00
0
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 9:40:03 PM