محامٍ: 9 شوارع في 7 محافظات تحمل أسماء قيادات الإخوان

قال أيمن محمود، المحامي، إن هناك 9 شوارع في 7 محافظات تحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، وبعض قيادات الجماعة، منهم شوارع في قلب القاهرة، وهذا واضح على في الخرائط الإليكترونية.



