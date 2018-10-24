يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم | بث مباشر الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

مقدمة عن المباراة برشلونة وإنتر ميلان:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة أمام الإنتر الذي يعيش حالة فنية جيدة، وعلى الرغم من معاناة الفريق الكاتالوني محليا مؤخرا الا أنه استطاع الفوز على اشبيلية متصدر الدوري الإسباني في المباراة الأخيرة.

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على الجانب الأخر يدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو في حالة فنية جيدة بعد فوزه الأخير في الديربي على فريق إي سي ميلان بهدف إيكاردي في الدقائق الأخيرة، ليحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وهو مركز جيد للفريق مقارنة بالسنين الماضية.

وتعد هذه المباراة بمثابة نهائي بالنسبة للفريقين، فالفريقان يملكان 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، فكلاهما حقق الفوز على كل من توتنهام الإنجليزي، وإف سي آيندهوفن الهولندي.