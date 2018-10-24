صدى- السعودية| الجامعة العربية المفتوحة تستضيف ملتقى المسؤولية الاجتماعية في نوفمبر

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تستضيف الجامعة العربية المفتوحة، فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بعنوان "رؤية 2030 مسؤوليتنا"، في الفترة من 20 حتى 21 نوفمبر الجاري، على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بالرياض، تحت رعاية الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

يأتي هذا الملتقى بالتعاون مع مؤسسة خبراء المسؤولية الاجتماعية، الشريك الاستراتيجي في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

قال مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني، إن الملتقى منصة للمهنيين المحليين والدوليين؛ لمناقشة كيفية استفادة المنظمات من المسؤولية الاجتماعية ودمجها ضمن استراتيجياتها، وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والمشاركة على كل المستويات حول تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وأشار الشهراني، إلى أن المتحدثين والخبراء سيُقدمون تحليلات عميقة عن قضايا المسؤولية الاجتماعية المعاصرة والاتجاهات والمعايير والتحديات والاستراتيجيات؛ لمساعدة ممارسي المسؤولية الاجتماعية ورجال الأعمال وخبراء الأعمال وخبراء التنمية البشرية على بناء قواعد متينة في مؤسساتهم ترتكز على مبادئ المسؤولية الاجتماعية.

وتابع: "سيتم ذلك من خلال عرض أحدث التجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، واستعراض أفضل ممارساتها وكذلك الأمثلة التي يمكن للمنظمات الاستفادة منها لتحويل مؤسساتهم إلى نماذج مفيدة في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة".

ويُناقش الخبراء خلال الملتقى التحديات الرئيسة والحلول التي تعمل على دمج المسؤولية الاجتماعية في الأعمال الأساسية، وبناء علاقات قوية مع الشركاء الرئيسين لتطوير الأداء في كافة المؤسسات، والخروج بتوصيات مشتركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور الرمضي الصقري مستشار المسؤولية الاجتماعية، إلى أن ملتقى المسؤولية الاجتماعية أتى في وقته، بناء على توجهات الدولة في تعزيز نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع.

وقدم الصقري، الشكر للجامعة العربية المفتوحة على تبني هذا الملتقى بالتعاون معهم لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع وعرض التجارب والممارسات في هذا المجال.

المصدر:- صحيفة صدى