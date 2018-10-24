موناكو يتعادل مع كلوب بروج في دوري الأبطال

سيطر التعادل الإيجابي (1-1) على المواجهة التي جمعت كلوب بروج البلجيكي بضيفه موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، في ثالث جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





تقدم الضيوف على ملعب جان بريدل بهدف أول عبر الفرنسي المالي الشاب، موسى سيلا، البالغ من العمر 18 عاما، من تسديدة قوية بالدقيقة 32.





لكن بعدها بسبع دقائق أدرك البرازيلي ويسلي مورايس التعادل لكلوب بروج من كرة رأسية، ليحل ثالثا بفارق الأهداف عن موناكو الذي يقبع في القاع.





وبهذه النتيجة يجني الفريقان أول نقطة لهما في المجموعة الأولى، حيث كانا قد تعرضا للخسارة في أول جولتين.





وتعد المباراة هي الثانية لموناكو تحت قيادة المدرب الجديد تييري هنري، والأولى له أوروبيا، بعد أن كان تعرض للخسارة أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي بهدفين لواحد.





وستقام المواجهة الأخرى بين بروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ولكل منهما ست نقاط.