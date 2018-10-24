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شاهد هدف ليفربول .. شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) والنجم الاحمر (بدون تقطيع) | كورة ستار | kora star

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:18 م
شاهد هدف ليفربول .. شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) والنجم الاحمر (بدون تقطيع) | كورة ستار | kora star
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محمد الشيخ
 

شاهد هدف ليفربول .. شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) والنجم الاحمر (بدون تقطيع) | كورة ستار | kora star


تابعوا معنا عبر "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر للمباراة النارية بين فريقي ليفربول الانجليزي ورد ستار بلجراد الصربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

 

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الاحمر " رد ستار" فى دوري أبطال أوروبا .

 

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر " رد ستار" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

 

شاهد هدف ليفربول .. شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) والنجم الاحمر (بدون تقطيع) | كورة ستار | kora star


ويدخل ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث لتصدر المجموعة، في انتظار ماستسفر عنه المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان ونابولي.

 

ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني وخلف نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط.

 

شاهد هدف ليفربول .. شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) والنجم الاحمر (بدون تقطيع) | كورة ستار | kora star


ويتسلح ليفربول بقيادة محمد صلاح وكتيبة الهجوم القوية وعودة السنغالي ساديو ماني من الإصابة بالإضافة للنتائج الرائعة في الدوري الإنجليزي وتقاسم الصدارة مع حامل اللقب مانشستر سيتي.

 

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعد أن سجل هدفًا قاد به الريدز للفوز على هيدرسفيلد في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

 

شاهد هدف ليفربول .. شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) والنجم الاحمر (بدون تقطيع) | كورة ستار | kora star


موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .


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