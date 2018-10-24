وشهدت المباراة إصابة نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر الكرة العالمية، وسيغيب عن اللقاء بعدما تأكد غيابة عن ستة مباريات متتالية للفريق منهم مباراة الفريق في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والكلاسيكو المرتقب يوم الأحد المقبل.

مشاهدة Bein Sport مباراة برشلونة وإنتر ميلان | لايف برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر

موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1HD.

مشاهدة Bein Sport مباراة برشلونة وإنتر ميلان | لايف برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر

في مواجهة مثيرة بملعب كامب نو ينتظرها عشاق الكرة العالمية في مصر والوطن العربي، يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره انتر ميلان الإيطالي في قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 24-10-2018.