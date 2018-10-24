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صدى- السعودية| ضبط 5 عمال ومواطن يقدمون الحليب بطريقة بدائية في المدينة المنورة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى- السعودية| ضبط 5 عمال ومواطن يقدمون الحليب بطريقة بدائية في المدينة المنورة
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الفجر السعودي
 

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ضبطت لجنة مخالفات بيع حليب الإبل على الطرقات، اليوم الأربعاء، 5 من العمالة ومواطن يقدمون الحليب بطريقة بدائية ومخالفة للاشتراطات الصحية في منطقة النقمي بالمدينة المنورة.

 

وأحالت لجنة مخالفات بيع حليب الإبل والمكونة من إمارة المدينة والشرطة والزراعة والأمانة والصحة بالمنطقة، المقبوض عليهم إلى إدارة الضبط الإداري لتطبيق العقوبة في حقهم.

 

المصدر:- صحيفة صدى

 

 

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