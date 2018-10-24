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سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 24/10/2018

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:17 م
سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 24/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل فى بنك كريدي أجريكول سعر بيع 17.96 جنيه، و18.87 جنيه للشراء.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة مصر وقناة السويس عند 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
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