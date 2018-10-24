توتنهام يفشل في تخطي أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

فشل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في تذوق طعم الانتصار الأول له، في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل خارج ملعبه أمام أيندهوفن الهولندي (2-2)، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.





وعلى ملعب (فيليبس)، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم المكسيكي، هيرفينج لوزانو، في الدقيقة 30، بتسديدة من داخل المنطقة، ارتطمت في قدم البلجيكي توبي ألدرفيريلد، ومرت من فوق الحارس هوجو لوريس.





إلا أن الفريق اللندني رد سريعا بهدف تعديل الكفة، بعد تسع دقائق، بقدم البرازيلي لوكاس مورا، الذي استغل عرضية من داخل المنطقة من كيران تريبير، ليسدد كرة قوية في الشباك، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.





وفي الشوط الثاني، وضع النجم هاري كين "السبيرز" في المقدمة، بهدف ثان، في الدقيقة 55، برأسية إثر عرضية متقنة من النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، من اليسار.



