توتنهام يفشل في تخطي أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:15 موكالات
فشل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في تذوق طعم الانتصار الأول له، في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل خارج ملعبه أمام أيندهوفن الهولندي (2-2)، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وعلى ملعب (فيليبس)، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم المكسيكي، هيرفينج لوزانو، في الدقيقة 30، بتسديدة من داخل المنطقة، ارتطمت في قدم البلجيكي توبي ألدرفيريلد، ومرت من فوق الحارس هوجو لوريس.
إلا أن الفريق اللندني رد سريعا بهدف تعديل الكفة، بعد تسع دقائق، بقدم البرازيلي لوكاس مورا، الذي استغل عرضية من داخل المنطقة من كيران تريبير، ليسدد كرة قوية في الشباك، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، وضع النجم هاري كين "السبيرز" في المقدمة، بهدف ثان، في الدقيقة 55، برأسية إثر عرضية متقنة من النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، من اليسار.
ولعب توتنهام منقوصا في الدقائق العشر الأخيرة، بعد طرد حارسه لوريس ببطاقة حمراء مباشرة، لتدخله على لوزانو خارج المنطقة.
واستغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي، ليدركوا التعادل قبل النهاية بدقيقتين، بقدم لوك دي يونج، الذي تابع تسديدة بابلو روساريو من خارج المنطقة، ليحول مسار الكرة داخل شباك الحارس البديل، الهولندي ميتشل فورم.
وبهذا يواصل رجال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مسلسل الفشل في تحقيق أي انتصار بالبطولة، للجولة الثالثة على التوالي، ليتعقد موقفهم من التأهل لثمن النهائي، ويكتفوا بإضافة نقطة، احتلوا بها المركز الثالث، بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحبي الصدارة، برشلونة وإنتر ميلان، على الترتيب.
في المقابل، أضاف الفريق الهولندي أول نقطة لرصيده، ويبقى في قاع المجموعة الثانية.
واستغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي، ليدركوا التعادل قبل النهاية بدقيقتين، بقدم لوك دي يونج، الذي تابع تسديدة بابلو روساريو من خارج المنطقة، ليحول مسار الكرة داخل شباك الحارس البديل، الهولندي ميتشل فورم.
وبهذا يواصل رجال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مسلسل الفشل في تحقيق أي انتصار بالبطولة، للجولة الثالثة على التوالي، ليتعقد موقفهم من التأهل لثمن النهائي، ويكتفوا بإضافة نقطة، احتلوا بها المركز الثالث، بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحبي الصدارة، برشلونة وإنتر ميلان، على الترتيب.
في المقابل، أضاف الفريق الهولندي أول نقطة لرصيده، ويبقى في قاع المجموعة الثانية.
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