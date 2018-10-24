يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر لايف HD ليفربول ضد النجم الاحمر مجاناً عبر بي ان سبورت 4

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر اليوم 24/10/2018 رابط يوتيوب ينتظر عشاق فريق ليفربول الإنجليزي مباراة فريقه أمام النجم الأحمر ضمن مباريات الجولة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018، وسوف تقام المباراة على ملعب رود الذي يقع في مدينة ليفربول كما يبحث الكثير من عشاق اللاعب المصري "محمد صلاح" عن موعد مباراة ليفربول أمام النجم الأحمر، والتي من المقرر أن تقام اليوم الموافق 24 أكتوبر 2018 في مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يلا شوت .





كوره أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر اليوم ويحاول فريق ليفربول بأن يحقق فوزاً خلال هذا اللقاء، ليضمن بقاءه في صدارة جدول المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويعلم فريق ليفربول أن هذه المباراة مهمة للغاية ، لكونها تضمن له التأهل لدور ثمن النهائي في المسابقة الأوروبية مع وجود عدد من الفرق المنافسة ضمن المجموعة كفريق باريس سان جيرمان، وفريق نابولي الإيطالي والذي تمكن من الفوز أمام فريق باريس سان جيرمان خلال الجولة الأولى وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و تعرضه للخسارة خلال الجولة الثانية أمام فريق نابولي وكانت نتيجة المباراة هدف مقابل لاشئ.





مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف ويخوض فريق ليفربول هذه المباراة وسط روج معنوية مرتفعة، وذلك بعد أن تمكن من الفوز في المباريات الأخيرة في مسابقات الأوروبية والإنجليزية، كما أنه استطاع أن يفوز على فريق هدرسفيلد يوم السبت الماضي في الجولة التاسعة ليتصدر الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.





وقد صرح "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول عن غياب عدد من لاعبي الفريق منهم جوردان هندرسون ونابى كيتا عن مباراة النجم الأحمر، كما أكد أن اللاعب ساديو ماني يشارك في التدريبات بشكل جيد، استعداداً لمواجهة النجم الأحمر وأشار "كلوب" في نهاية حديثه أن فريق النجم الأحمر الصربي من أقوي الفرق مؤكداً أن فريق نابولي وباريس جيرمان قد واجها صعوبات خلال المباراتين في هذه المسابقة.





وسوف تقام مباراة ليفربول أمام النجم الأحمر الصربي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموافق 23 أكتوبر 2018، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD4.



