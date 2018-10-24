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كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الاربعاء 24-10-2018 دوري ابطال أوروبا | يلا شوت

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:48 م
كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الاربعاء 24-10-2018 دوري ابطال أوروبا | يلا شوت
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محمد الشيخ
 

كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الاربعاء 24-10-2018 دوري ابطال أوروبا | يلا شوت


أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

                                                                            

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى : اليسون

 

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون

 

خط الوسط : ميلنر - فينالدوم - شاكيري

 

خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينهو – ستوريدج

 

 

أرقام مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر:

           

اللقاء السابق والوحيد بين ليفربول وسرفينا زفيزدا كان في دور الـ16 من الكأس الأوروبية 1973/1974 – فاز الفريق الصربي ذهاباً وإياباً حينها.

 

اللقاء السابق والوحيد لليفربول أمام فريق صربي في المنافسات الأوروبية كان أمام سرفينا زفيزدا في الكأس الأوروبية 1973/1974، منهزماً ذهاباً وإياباً حينها.

 

فاز ريد ستار بلغراد (سرفينا) مرة واحدة فقط في 9 مباريات لعبها في ضيافة فرق إنكليزية (ت 4 خ 4).

           

باستثناء التصفيات، لم يخسر ليفربول في آخر 16 مباراة لعبها على أرضه في المنافسات الأوروبية الكبرى (ف 11 ت 5).

 

خسر ليفربول 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ف 1)، بقدر التي خسرها في 17 مباراة سابقة في المنافسة (ف 8 ت 6).

 

فاز سرفينا مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها في المنافسات الأوروبية الكبرى (ت 4 خ 3 باستثناء التصفيات).


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