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ثلاثي الرعب يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نابولي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:57 م
ثلاثي الرعب يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نابولي
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الفجر الرياضي
 
أعلن توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أريولا

خط الدفاع : مونييه - كيمبيمبي - ماركينيوس - بيرنات

خط الوسط : فيراتي - رابيوت - دي ماريا

خط الهجوم : مبابي - نيمار - كافاني

المزيد عن: نيمار نابولي مبابي كافاني دورى ابطال اوروبا باريس سان جيرمان
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