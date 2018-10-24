أما إنتر ميلان، فقد فاز في الجولة الأولى أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وتمكن من اجتياز آيندهوفن بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية





على الجانب الأخر يدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو في حالة فنية جيدة بعد فوزه الأخير في الديربي على فريق إي سي ميلان بهدف إيكاردي في الدقائق الأخيرة، ليحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وهو مركز جيد للفريق مقارنة بالسنين الماضية.

كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان | مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان الان

برشلونة فاز في مباراة الجولة الأولى أمام آيندهوفن بأربعة أهداف دون رد، وتخطى توتنهام في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين.





كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان | مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان الان

وشهدت المباراة إصابة نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر الكرة العالمية، وسيغيب عن اللقاء بعدما تأكد غيابة عن ستة مباريات متتالية للفريق منهم مباراة الفريق في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والكلاسيكو المرتقب يوم الأحد المقبل.



كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان | مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان الان



