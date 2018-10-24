أحمد زاهر مع أبطال "زنزانة 7" في ضيافة قناة "الحياة".. الليلة

تعرض في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء حلقة جديدة من البرنامج الفني "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" الفضائية.

وتستضف شيرين خلال حلقة اليوم أبطال الفيلم السينمائي "زنزانة 7" كل من الفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، وذلك للحديث عن كواليس نصوير الفيلم، وكيف تدرب نضال الشافعي على أحد فنون القتال من أجل تصوير دوره في أحداث العمل.

كما تحدث "زاهر" عن تعاونه الأول مع نضال الشافعي حيث أنهم أصدقاء منذ سنوات طويلة من بعد تخرجهم من فنون مسرحية .

برنامج "عين" يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع تقدمه الإعلامية شيرين سليمان.