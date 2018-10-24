ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد زاهر مع أبطال "زنزانة 7" في ضيافة قناة "الحياة".. الليلة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:56 م
أحمد زاهر مع أبطال زنزانة 7 في ضيافة قناة الحياة.. الليلة
أحمد زاهر
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تعرض في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء حلقة جديدة من البرنامج الفني "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" الفضائية.

 

وتستضف شيرين خلال حلقة اليوم أبطال الفيلم السينمائي "زنزانة 7" كل من الفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، وذلك للحديث عن كواليس نصوير الفيلم، وكيف تدرب نضال الشافعي على أحد فنون القتال من أجل تصوير دوره في أحداث العمل.

 

كما تحدث "زاهر" عن تعاونه الأول مع نضال الشافعي حيث أنهم أصدقاء منذ سنوات طويلة من بعد تخرجهم من فنون مسرحية .

 

برنامج "عين" يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع تقدمه الإعلامية شيرين سليمان.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
0
x
18:55
0
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
1
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 8:10:01 PM