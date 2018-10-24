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يلا شوت مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد كورة لايف ليفربول VS النجم الاحمر كورة ستار مباراة ليفربول

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:48 م
يلا شوت مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد كورة لايف ليفربول VS النجم الاحمر كورة ستار مباراة ليفربول
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محمد الشيخ
 

يلا شوت مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد كورة لايف ليفربول VS النجم الاحمر كورة ستار مباراة ليفربول


أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

                           

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

 

 

حراسة المرمى : اليسون

 

 

 

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون

 

 

 

خط الوسط : ميلنر - فينالدوم - شاكيري

 

 

 

خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينهو – ستوريدج


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