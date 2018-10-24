كورة لايف | kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر مجاناً بدون تقطيع | كورة ستار | kora star
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:51 م
كورة لايف | kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر مجاناً بدون تقطيع | كورة ستار | kora star
كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض به مواجهة النجم الأحمر الصربى فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا.
ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول الليلة بجانب الثنائي البرازيلى روبرتو فيرمينو والسنغال ساديو مانى.
ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوى مع باريس سان جيرمان الذى حل ثانيا بفارق الأهداف، بينما يتذيل النجم الأحمر برصيد نقطة واحدة ويتصدر نابولى برصيد 4 نقاط.
كورة لايف | kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر مجاناً بدون تقطيع | كورة ستار | kora star
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