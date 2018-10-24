وسيقطع الفائز في المباراة شوطًا كبيرًا نحو دور الـ16، بعد فوزهما في أول مبارتين ضمن المجموعة الثانية على توتنهام الإنجليزي وآيندهوفن اللذين يلتقيان على أرض الأخير.





شاهد BeIN Sport الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (بث مباشر) |مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان (شاهد برشلونة الآن)

وتعد هذه المباراة بمثابة نهائي بالنسبة للفريقين، فالفريقان يملكان 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، فكلاهما حقق الفوز على كل من توتنهام الإنجليزي، وإف سي آيندهوفن الهولندي.

شاهد BeIN Sport الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (بث مباشر) |مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان (شاهد برشلونة الآن)



