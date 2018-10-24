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فيتا كلوب ينهي مغامرة المصري البورسعيدي في "الكونفدرالية" برباعية ويتأهل لنهائي البطولة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:50 م
فيتا كلوب ينهي مغامرة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية برباعية ويتأهل لنهائي البطولة
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الفجر الرياضي
 

نجح فريق فيتا كلوب الكونغولي في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب الفوز على  المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات إياب الدوري نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وسجل لاعب فيتا كلوب هدف فريقه الأول في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف إيمومو النتيجة في الدقيقة 37، وجاء هدف فيتا كلوب الثالث في الدقيقة 75، واختتم الفريق الكونغولي الرباعية في الدقيقة 94.


وفشلت محاولات المصري البورسعيدي في زيارة شباك الفريق الكونغولي.

 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في استاد بورسعيد.

المزيد عن: هدف فيتا كلوب كورة فيتا كلوب رياضة المصري الكونفدرالية
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