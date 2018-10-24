تكريم فرقة "أيامنا الحلوة" في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر، تكريم فرقة "أيامنا الحلوة" في الدورة الثالثة والتي ستبدأ السبت المقبل.

"أيامنا الحلوة" هي فرقه غنائية مصرية أسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003، وتضم 17 مطرب ومطربه منهم عددا كبيرا من نجوم الغناء والفن على مستوى جيل الشباب.

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت القادم الموافق ٢٧ أكتوبر الحالي بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.