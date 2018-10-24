يدخل اليوم فريق ليفربول مهمة تعتبر سهلة نسبيا عندما يستضيف نظيره النجم الأحمر الصربي في التاسعة مساء بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

الان | بث مباشر مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر | كورة لايف | ليفربول والنجم الاحمر اليوم 24/10/2018 مباشر

ترتيب ليفربول فى دوري الأبطال

يحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف نابولى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، وباريس سان جيرمان صاحب الوصافة بفارق الأهداف.





ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائى نابي كيتا وجوردان هندرسون بسبب الاصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ساديو ماني بسبب الاصابة.





ليفربول يبحث عن التعويض

الان | بث مباشر مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر | كورة لايف | ليفربول والنجم الاحمر اليوم 24/10/2018 مباشر

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتعويض الهزيمة التي تعرض لها فى الجولة الماضية أمام نابولي الايطالي بهدف دون مقابل، في ظل تواضع إمكانيات النجم الأحمر الذى يسعى بدوره لتحقيق المفاجأة بالخروج من المباراة بنقطة التعادل على الأقل.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول





ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مباراة ليفربول اليوم ضد النجم الأحمر بتشكيل يضم:





حراسة المرمى: أليسون





الدفاع: جو جوميز، فان ديك، لوفرين، روبرتسون





الوسط: فينالدوم، فابينيو، ميلنر





الهجوم: شاكيري، فيرمينو، محمد صلاح



